國際股市表現平淡，市場觀望氣氛濃厚，台股則關注內資態度，今（2日）以15580.28點開出，下跌近20點，權值股台積電挫低5元，觸及517元，聯發科殺4元，觸及787元。

台股昨（1日）開低走高，終場上漲94.7點，收在15598.49點，成交值為2515.07億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超57.3億。自營商賣超26.83億，投信買超14.73億，外資及陸資賣超45.2億。

由於通膨數據仍強勁，加上就業市場依然火熱，聯準會內部鷹派聲浪再起，使得周三美股表現平淡，道瓊小漲5.14點（或0.02%）至32661.84點，那斯達克指數下跌76.06點（或0.66%）至11379.48點，標普500指數挫低18.76點（或0.47%）至3951.39點，費城半導體跌2.56點（或0.09%）至2955.83點。

外界關注聯準會在3月底的利率決策會議上是否會繼續採取升息行動，握有投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁Neel Kashkari表示，對於該升息1碼還是2碼持開放態度，傾向繼續提高利率，但目前還沒有做出決定。