每個人的擇偶條件不一，一名私立大學畢業的女網友表示，男友是頂大碩士生，加上對方的前女友也是頂大生，讓她超自卑，尤其是參加男友朋友的聚會，擔心學歷會淪為他人茶餘飯後話題，她將疑慮PO上網尋求建議，多數網友皆認為她庸人自擾。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，男友是頂大碩士生，自己是私立大學畢業，男友不在意她的學歷，但她很介意，和對方的朋友聚餐吃飯經常讓她不自在，加上男友的前女友也是頂大生，擔心男友的朋友圈會私下議論。

原PO表示，一直很努力充實自己想跟上男友，但程度仍差一大截，讓她自卑不已，「學歷一直是心中過不去的坎，男友會跟我說要努力不斷學習，我要怎樣才能讓自己不再難受。」

貼文曝光，網友也給她建議，「我覺得學歷根本不是問題，我常常都覺得男友比我厲害多了，各自有各自的專長，也看到對方的優點，這樣就夠了」、「我一開始也很有壓力，後來發現男友跟我交往，是因為喜歡我的某個特點，所以不用那麼洩氣」、「庸人自擾！說不在意就真的不在意，到底是愛妳，還是愛妳的學歷」。