中國天氣網2 日消息， 鄱陽湖再度「瘦身」，水體面積縮小至近十年來最小，2月降水難緩鄱陽湖水位走低，未來一周江西降水依然偏少 。

2月的最後一天，「鄱陽湖又枯了」的話題登上大陸熱搜，作為中國最大淡水湖，鄱陽湖水位波動引發熱議。繼去年9月後，星子站等網站水位近期再度跌破8米極枯線，枯水藍色預警啟動。然而，今年2月初南方雨水幾乎天天「打卡」，為何鄱陽湖又枯了？近年來，鄱陽湖水體面積發生了什麼變化？

2月下旬以來，鄱陽湖水位持續走低.。據江西省水文監測中心消息，2月27日8時，鄱陽湖星子站水位跌至7.9米，低於8米極枯水位線，發布枯水藍色預警。

從衛星圖上看，鄱陽湖近期「瘦身」明顯，水體面積達到了近10年來同期面積最小值。大陸國家衛星氣象中心FY-3D氣象衛星監測顯示，2月27日，鄱陽湖水體面積約1044平方公里，鄱陽湖水體面積較近十年同期平均值相比減小了約21.8％，與去年同期相比，水體面積縮小了約30.5％，達到近10年來同期面積最小值。

今年1月以來，鄱陽湖水體面積和水位持續在低位徘徊，但2月15日監測到其水體面積明顯變大，較1月31日水體面積增大了約57％；不過進入2月中下旬之後，鄱陽湖水位出現持續下降，水體面積「縮水」明顯，2月27日水體面積較2月15日水體面積縮小了約35％。

去年夏季，長江流域遭遇高溫乾旱，9月份中國第一大淡水湖鄱陽湖的水域面積創下了歷史新低，「縮水」了8成左右，部分河段甚至乾涸，水位一度跌破7.1米，為70餘年來最低。

今年2月上旬，中國雨雪天氣頻繁，江南、華南等地幾乎陰雨天天見，2月3日至13日，江西全省遭遇持續降雨過程，受降雨影響，鄱陽湖水位11日突破8米極枯水位線。在此期間，鄱陽湖星子站水位上漲約2.5米，江西省水文乾旱基本解除。

「雖然今年2月份降水較1月明顯增多，但是降水量跟汛期比還是有限，加上鄱陽湖的來水除了受降水影響，還會受到上游來水等因素影響，降水並非影響水位變化的決定因素。」中國天氣網氣象分析師石妍解釋，鄱陽湖在2月下旬出現水位持續走低現象，也跟江西五河來水減少及長江幹流水位轉退有一定關係。

根據預報，未來一周，江西仍以晴或多雲的天氣為主，氣溫持續偏高，降水相比常年同期明顯偏少。水文部門分析，鄱陽湖水位還將持續走低，沿岸相關單位和公眾需繼續做好各項低水位應對工作。