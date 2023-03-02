曾捲入藝人澎恰恰光碟恐嚇案、名列十大槍擊要犯，綽號「瘋琴」的盧照琴假釋出獄後，2018年他對當時17歲的少女摸胸還用下體磨蹭對方屁股，2022年最高法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑10月定讞，盧入監服刑後今年1月已出獄。未料公司又遭到開槍，是非風波不斷。

盧男與少女的母親是男女朋友，2018年8月1日下午盧男在桃園打電話約少女媽媽吃飯，少女母親從南投開車帶同少女一同前往，當天晚上在餐廳用餐，她因飲酒而有醉意，與盧男及少女一同搭乘計程車前往汽車旅館入住。

晚上11點多，盧男趁少女在廁所為酒醉嘔吐之母親清洗衣物時，自少女身後將手伸入她上衣，不顧少女用手推拒絕並質問「你要幹嘛」，盧男強行解開她內衣後強行撫摸並以下體磨蹭她屁股猥褻。

少女在事發當天深夜逃離旅館房間走避至友人住處，她向檢方表示，顧忌盧男具黑道背景而未於事發時即刻呼救、報警，少女母親也坦承，盧男曾向其要求對少女為性行為，少女母親因佛堂仍仰賴他的資助，才會答應盧的非法要求。

一審及二審依成年人故意對少年犯強制猥褻罪將盧男判囚10月，盧提上訴，最高法院認為原判決所為論斷說明，具有卷內證據資料可資覆按，從形式上觀察，並無足以影響其判決結果之違法情形存在，2022年駁回上訴、將盧男判囚10月定讞。