香港女星莊鍶敏（舊名：莊思敏）家世顯赫，父親是馬來西亞拿督莊寶，也讓她有拿督千金的封號，身家粗估約32億台幣，2020年她一度成為台灣媳婦，與台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）結婚，但婚姻僅維持兩年，去年簽字離婚。今(2日)港媒報導，莊寶驚傳過世，享壽83歲，對此，莊鍶敏一家已經證實。

莊鍶敏在馬來西亞出生，1985年移居到香港生活，因對演藝圈工作有興趣，最後索性輟學出道當模特兒，她曾大方承認整形和隆乳，個性十分坦率，深受粉絲支持。2020年她和台灣男友楊秉逸閃婚，並在女方位於香港山頂的豪宅高調簽字成為夫妻，由於兩人只交往半年就走入婚姻，常引來網友唱衰。

莊鍶敏和台灣珍奶CEO楊秉逸去年宣布離婚。（圖／翻攝自jacquelinchng IG）

當時，莊鍶敏才宣布結婚不久，就有網友在她社群網站留言問：「離婚沒？」她也大方回應：「怎麼敢比你快，你先吧」，未料因為疫情影響，莊鍶敏和先生聚少離多感情生變，去年受訪認了決定離婚，至於贍養費問題，莊鍶敏說兩人婚前就談好財務獨立，她不想拿贍養費，前夫也沒要求分她財產，算是和平分手。

據《香港01》報導，莊鍶敏的拿督父親莊寶上月到香港後就突然感到身體不適，急忙送往醫院後，上月28日不幸病逝，享壽83歲，求證莊鍶敏，她第一時間哽咽表示不方便多說，等家人統一發聲明，莊家稍後證實說：「先父拿督莊寶於2023年2月28日在港怡醫院仙逝。享壽83歲，遺體移送世界殯儀館治喪。」，本月9日在世界殯儀館設置靈堂，隔天上午進行大殮及告別式。