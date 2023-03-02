海軍高效能艦艇第二批次共造5艘，今天上午9時第二次開標，下午開資格標。國防部於2月17日發布「高效能艦艇第二批」招標公告，唯只有龍德與中信兩家造船廠投標，未達3家合格廠商投標規定而流標。國防部公告今天第二次開標，據了解，台船於今年元月獲得國防部頒發「列管軍品廠商資格級別認證，國防產業戰鬥系統領域，高效能艦艇產製」合格證明，因此，台船今天將參加投標。根據招標公告，建造5艘艦艇的載台金額為90億7千萬餘元。

海軍高效能艦艇編列特別預算，造艦成本第二批較第一批高，海軍曾在立院說明，高效能艦艇第一批及第二批的計畫經費分別為314億元、378億元，單艦平均成本約64.34億元、75.63億元，合計造11艘。至於第二批與第一批艦成本相較，海軍說，載台款從15.2億元，變成18.2億元， 約增加2.9億元，主要是原物料上漲；戰系款增2.1億元；飛彈款增1.3億元；整後款增加比較多，達5.6億元，主要是建置雷達訓練台等。

防海軍也曾說明，塔江艦第一批成本與首艘原型艦相較，預算增加約9億多元，其中，飛彈款增加0.5個基數的配賦，有6.7億元。