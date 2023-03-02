美國總統拜登政府官員近期頻頻公開表示，北京可能軍援俄國助其在烏克蘭戰場取得進展；美國國務卿布林肯上月與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤時，甚至直接警告中國大陸不要這麼做。路透2日獨家報導，美國為此正在試探以七大工業國集團（G7）成員國為主的盟友是否可能針對北京援俄對中國大陸實施聯合制裁。

路透社引述4名美國官員與消息人士報導，拜登政府包括財政部等部門，為回應中國大陸可能援助俄國在烏克蘭的戰事，正透過外交管道與盟國進行非正式聯繫，就可能對中國大陸實施的制裁進行磋商，但目前尚不清楚美方提出怎樣的具體措施。知情人士說，這些核心國家在一年前大力響應美方在戰爭爆發後對俄國祭出的制裁。

白宮國安會一名發言人指出，俄國發動的這場戰爭使中國大陸與歐洲等其他國家的關係變得日益棘手。發言人說：「這會分散中國的注意力，並對其與他國關係造成北京不需要也不想要的打擊。」

一名與華府接觸過的盟國官員表示，他們尚未看到足夠的情資顯示中國大陸可能軍援俄國；但美國官員說，他們正向盟國提供更詳細的說明。消息人士稱，華府目前尚未與盟國就制裁中國大陸的具體措施達成廣泛協議。另一名消息人士則說，「我認為G7存在共識」，但相關細節還沒到位。

過去領導美國前總統川普時期對中制裁的智庫「捍衛民主基金會」專家魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示，拜登政府在經濟上有制裁中國大陸境內私人實體的空間，並可阻止中國大陸政府和官銀向俄國提供進一步支持。他說：「然後拜登政府就可以公開或私下向北京釋出訊息，也就是美國可能升級制裁，包括所有對中國官銀可用的選項。」