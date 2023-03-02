受大宗商品價格上漲激勵，能源股和原材料股成為少數上漲的族群。數據顯示隨著中國大解封，其製造業活動創下十多年來最強勁的擴張。

美國交易所成交量總計為110億股，過去20日均量為113.9億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.32：1。那斯達克下跌與上漲股數比為1.29：1。

標普500指數有9檔創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有79檔創52周新高、114檔創新低。

★主要指數

道瓊指數漲5.14點或0.02%，收32,661.84點。

標普500指數跌18.76點或0.47%，收3,951.39點。

那斯達克指數跌76.06點或0.66%，收11,379.48點。

費城半導體指數跌2.56點或0.09%，收2,955.83點。

★消息

美國供應管理協會（ISM）公布2月製造業指數為47.7，結束連跌8個月的低迷趨勢，但仍低於市場預期的48，且為連續第4個月處於萎縮。代表原材料價格的支付價格分項指數從44.5急升51.3，遠超出市場預期的45.1，引發「停滯性通膨」的擔憂。

數位聯準會官員的談話進一步加劇市場對美國央行可能轉向激進立場的擔憂。今年具有利率決策投票權的明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，他對3月份升息25個基點或「50個基點」抱持開放的態度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，雖然聯邦基金利率在5%～5.25%之間就已足夠，但是「在2024年很長一段時間內」，政策必須保持緊縮，直到通膨明顯消退。

聯準會可能再度轉向鷹派立場的預期升高，周三美國10年期公債殖利率漲破4%大關，為去年11月以來首見，最高升至4.01%。通常與利率預期連動的兩年期美國債息一度站上4.904%，創下2007年以來新高；尾盤漲8.4個基點，報4.881%。美國1年期債息漲破5%。

美元2月份的漲勢似乎失去動能，中國意外強勁的製造業數據帶動澳元、紐元等大宗商品型貨幣及人民幣上揚，尾盤美元指數下跌0.39%。

美國期油漲0.9%，收在每桶77.74美元。布蘭特期油漲1.16%，收在每桶84.42美元。

聯邦基金期貨顯示，操盤手加碼押注到9月時，美國央行將把基準利率從目前的介於4.5%～4.75%上調至介於5.5%～5.75%。(2-1)