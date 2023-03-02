Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，你可以看到市場有點惡化，債息在2月ISM製造業報告發布後開始攀升。被視為通膨指標的支付價格分項指數大漲，打破了連續4個月的價格下跌。這只是我們在過去幾周以來看到的另一個證據，證明通膨仍然比大多數人在1月所認為的更具黏性，「聯準會可能會升息」。最近債券市場交易顯示聯準會將最終利率調升至接近6%的可能性已經提高。

INVICO Asset Management常務董事Bruno Schneller表示，僵固的（sticky）通膨可能會迫使央行進一步升息以防止經濟進一步受到損害，但這而增加了政策驅使經濟陷入衰退的風險。

★類股

標普11大類股跌多漲少，公用事業類股跌1.72%，表現最疲弱；其次為房地產類股跌1.49%、非必需消費類股跌1.28%。能源股漲1.94%，漲幅最大；其次為原材料股漲0.68%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數勁揚3.03%，收在7,252.77點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果跌1.42%，微軟跌1.26%，亞馬遜跌2.19%，Alphabet漲0.33%，特斯拉跌1.43%，Meta跌0.87%，網飛跌2.69%。

道瓊指數成分股方面，開拓重工（Caterpillar）漲3.81%，表現最佳；其次為3M，漲2.29%．家得寶（Home Depot）跌1.94%，跌幅最大；其次為蘋果。

主要晶片股方面，英特爾漲1.60%，表現最佳；輝達跌2.23%，跌幅最大。應用材料漲0.96%，高通漲0.73%，德州儀器漲0.42%，恩智浦漲0.22%，超微跌0.37%，美光跌0.83%。

★焦點股

開拓重工上漲3.81%，收在248.67美元。該營造設備製造商宣布已經與代表旗下四家工廠工人的工會達成初步協議。

特斯拉在召開「投資人日」前股價下跌1.43%，收在202.77美元。路透社援引知情人士報導，該電動車製造商正在進行一項名為「Juniper」的計畫，將對其最暢銷的Model Y外觀和內裝進行改造，目標是2024年投入量產。

諾瓦瓦克斯（Novavax Inc）暴跌25.92%，該新冠疫苖製造商警告公司可能面臨無法繼續經營的風險，並宣布將削減開支。受惠於新冠疫苖帶來的商機，諾瓦瓦克斯在達到巔峰時市值一度飆破200億美元，但迄今股價已經幾乎打回原點，市值也跌破6億美元。

Salesforce收漲2.29%，為每股167.35美元，盤後飆漲16%。該雲端軟體公司上季營收獲利表現優於市場預期，全年財測也意外樂觀。

★台股ADR

台積電ADR漲1.55%，收88.42美元，換算台股價格為540.92元。

聯電ADR漲1.60%，收8.26美元，換算台股價格為50.53元。

日月光ADR漲1.26%，收7.26美元，換算台股價格為111.03元。

中華電信ADR漲0.88%，收37.74美元，換算台股價格為115.44元。(2-2)