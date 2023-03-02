配合主管機關政策，00713未來將於第二階段公告中公布本次配息金額之股利所得占比，詳細配息組成則會於收益分配通知書揭露，常見項目包括股利所得、資本公積及財產交易所得等。元大投信說明，每次配息是按照當次收益分配可配項目依比例配發，忠實反映來自成分股的股利與資本公積；另外，ETF為被動操作，以追蹤指數表現為目標，財產交易所得主要來自於定期調整成分股時的交易結果，並非「主動獲利了結成分股」。

00713於每年3、6、9、12月除息，並納入「收益平準金機制」有助穩定配息，高息低波選股邏輯持續吸引資金投入，至2月24日規模175.8億，持有人數7.9萬人，均較去年同期的98.7億，2.9萬人大幅成長；於證交所定期定額交易戶數統計，已連續6個月增加，平均月增21.2%，總戶數從第19名攀升至第8名，期間超越電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF，反映季配高股息題材魅力。

元大台灣高息低波(00713)研究團隊表示，00713在台股下跌的2022年，充分展現高息、低波特色。據彭博資訊統計，2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%，最低點-27.3%，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%，最低點-13.9%，均不到大盤一半。而在台股走多的2019年至2021年，00713各年度也分別繳出21.9%、14.6%、31.8%的含息報酬率。

元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。