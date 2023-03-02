「無力者」日前闖入二二八事件紀念會，怒嗆致詞的台北市長蔣萬安「殺人兇手」，要他下跪，事後還與網紅「四叉貓」劉宇合照比Ya。對此，身為二二八事件受難家屬的民進黨台北市議員王世堅，也對此事做出回應。

「無力者」的抗議行為引來許多批評，除了網友怒轟「不尊重家屬」、「讓人反感」，有意角逐大安區立委提名的國民黨台北市議員鍾沛君，更提案要求台北市政府停辦二二八紀念會，改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動。

王世堅接受訪問時表示，由於完全不認識抗議者，因此，他對這件事並不做評論。他指出，為追求事件真相，母親、阿姨和舅舅們發起組織了二二八和平促進會，自己30幾年來看到、接觸的受難家屬都是平和、但堅定地提出看法和要求，「我所了解的二二八事件家屬，完全不會使用過激的方式」。

另外，針對停辦追思活動的呼聲，王世堅則反問，吃東西可能會噎到，也可能會咬到嘴唇，但難道就要因噎廢食？他強調，在活動時難免會有衝撞、推擠、不理性的狀況，但那也只是極少數人的行為。