28歲香港名媛蔡天鳳疑因售屋遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界。日前警方雖已在案發現場的湯鍋中尋獲蔡天鳳頭顱，但主要軀幹及雙手至今已9天仍下落不明，據了解，兇嫌一家大費周章處理屍體，是為了規避法律與其刑責。若被判誤殺罪，最輕可能罰款脫身。因此，找不到全屍可能無法對兇嫌提出謀殺告訴，對此，香港律師給出解答了。

香港警方目前尋獲蔡天鳳頭顱、肋骨、部分殘肢等部位，但軀幹與雙手仍下落不明。而凶嫌之所以選擇碎屍並拋棄，可能是因蔡天鳳前公公曾是香港警長，對香港刑罰制度了解透徹，以此方式不僅會干擾警方調查，他知道若無法找到全屍， 更恐讓陪審團以「誤殺」審理，刑罰也相對較輕。

不過，據《TVBS》報導，香港律師指出，法醫能從牙齒確認死者身分，只要證實蔡天鳳已死亡，不需要找到全屍，也可以控告謀殺。目前香港已經廢除死刑，因此謀殺罪最高判處為終身監禁。

蔡天鳳一案兇嫌手法兇殘，駭人行為全曝光。(影片來源/中時新聞網 YT)

根據香港媒體報導，昨（27）日4名嫌犯皆已應訊，前夫、前公公、前大伯目前已被控「謀殺」罪，前婆婆則為「妨礙司法公正」罪，當時前公公遭指態度從容、前大伯眉頭深鎖，前婆婆則全程低頭，而首次開庭結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊。