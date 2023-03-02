全球經濟成長放緩衝擊中國就業市場，有媒體報導，在加工業發達的廣東東莞，近期有工廠招募臨時工開出時薪人民幣9元（以下同，折合約40元台幣）。

根據自由亞洲電台報導，由於全球經濟持續下行，中國工廠訂單嚴重不足，導致倒閉，裁員、失業等情況頻頻發生，在勞動力供過於求情況下，近日東莞有工廠招募臨時工，一名人力仲介向一批來自貴州求職的年輕人大喊，「1個小時工資9塊錢，能接受的跟我上樓簽合同」，該影片流傳引發外界關注。

報導指出，東莞工廠開出時薪9元招募臨時工，但根據廣東、浙江、江蘇等省規定的最低工資，每小時至少要給22元（折合約98元台幣）。

中國媒體財新先前報導，華南、華東地區電子供應鏈因訂單下滑招工大幅縮減，日前有中國網友PO出仲介趁機砍價的影片，喊出時薪僅6元（折合約27元台幣）。

另根據陸媒報導，一份勞務公司提供的招工表格顯示，中國工廠包括深圳龍華、偉創力、廣州立訊等普通工人時薪為18元～22元（折合約80元~98元台幣），江浙滬地區時薪則在21元～23元（折合約95元~103元台幣）。深圳龍華區某招聘業務經理表示，這個工資屬於淡季的水平，目前整體大環境並不樂觀。