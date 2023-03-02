日前俄國女高音涅翠柯本月來台演出取消一事，文化部長史哲今（2）日上午在立法院接受媒體訪問時表示感到遺憾，他表示，「在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會台灣國情的狀況，避免這樣的憾事再發生。」

史哲表示，這場演出的決策和公佈售票已經歷經好幾個月，「這事情當然是滿遺憾的，在演出前夕發生這樣的事情，其實都不是我們所樂見。我想希望透過這個事情，我們所有的文化場館、機構都能夠將心比心，除了我們在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會台灣國情的狀況，避免這樣的憾事再發生。」

近期有人拋出說要停辦228活動，史哲表示，台灣是一個言論自由的國家，有不一樣的主張很正常，「不過整體來講轉型正義已經是一個國家的政策，而且事實上從過去朝野相關的發言，大家也都相當重視228在轉型正義當中最關鍵的一個角色，站在撫慰人心以及反省的立場，我想絕大多數的人應該是主張這樣的反省檢討、撫慰、紀念，應該是持續在進行。」

至於究竟是否該停辦228相關活動？史哲表示，「大家可以有不同的言論主張，不過整體來講，這應該是大家朝野的共識，持續來進行這樣的紀念、撫慰、反省轉型正義的工作。」