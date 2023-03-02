為了迎接即將到來的白色情人節，萬寶龍（MONTBLANC）主打Sartorial匠心系列包款，包款設計不僅款式時尚、實用百搭，且在細節延續萬寶龍風格低調與做工用料的堅持，為此萬寶龍以「The Library Spirit」（圖書館時尚）為主題，邀請謝欣穎、鳳小岳、是元介和姚愛寗拍攝形象照，詮釋充滿文青知性的時尚品味。
曾被中時新聞網評選為「最知性女演員」的謝欣穎，在圖書館重現她在《巷弄裡的那家書店》中的文青模樣，手拎萬寶龍匠心系列手提包與信封收納包，獨特的雙包雙色時尚造型更添品味，她在IG留言：「抵達遠方的方式除了旅行，還有翻開書頁的腦海漫步」，為萬寶龍時尚下了最佳註解。
謝欣穎最近愛情事業兩得意，在《華燈初上》、《怪胎》展現精湛演技、廣受好評，4月開播的實境節目《光露營就很忙了》也有吃重的演出，尤其她與王柏傑的戀情穩定，受到眾人的關心與祝福。
幸福居家男鳳小岳日前在伍佰的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》擔綱主角，在舞台上又演又唱，還要彈吉他兼舞蹈，是個「影視歌三棲」明星，才華洋溢的他以古典優雅的知性形象詮釋萬寶龍匠心系列保齡球包，以文藝氣息更添帥氣。
新生代演員是元介與姚愛寗也以休閒裝扮詮釋萬寶龍匠心系列包款，不論是掛在前胸的斜背包，或是手拎信封收納包的恣意帥性，無不洋溢青春活力的時尚風情。
由萬寶龍藝術總監Marco Tomasetta操刀設計的Sartorial匠心系列包款，承襲品牌的書寫文化傳承，提把的三角形設計靈感源自經典墨水瓶，包袋側面兩幅皮革重疊的設計仿自信封的開口，設計靈感來自優美的書寫藝術。近年來匠心系列包款不斷進化演繹，為經典商務公事包、公文夾加入流行元素，除了增添多款小型配件、採用更柔軟的皮革製作，且跳脫傳統純黑色調，改以沉穩黑灰雙色調詮釋。
今年全新登場的獨特模組化設計，可將小型信封收納包、手機袋等皮革配件固定在大型公事包、保齡包上，不僅擴充包袋功能，且外型更加時尚，藝術總監Marco Tomasetta表示：「模組化設計是表達個人風格的方式，為每款單品增添新的功能，讓設計時尚的全黑包款表現個性和活力，可在每個季節改頭換面，或打造不同的外觀。」
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