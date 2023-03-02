為了迎接即將到來的白色情人節，萬寶龍（MONTBLANC）主打Sartorial匠心系列包款，包款設計不僅款式時尚、實用百搭，且在細節延續萬寶龍風格低調與做工用料的堅持，為此萬寶龍以「The Library Spirit」（圖書館時尚）為主題，邀請謝欣穎、鳳小岳、是元介和姚愛寗拍攝形象照，詮釋充滿文青知性的時尚品味。

曾被中時新聞網評選為「最知性女演員」的謝欣穎，在圖書館詮釋萬寶龍匠心系列手提包的文青時尚。（MONTBLANC提供）

曾被中時新聞網評選為「最知性女演員」的謝欣穎，在圖書館重現她在《巷弄裡的那家書店》中的文青模樣，手拎萬寶龍匠心系列手提包與信封收納包，獨特的雙包雙色時尚造型更添品味，她在IG留言：「抵達遠方的方式除了旅行，還有翻開書頁的腦海漫步」，為萬寶龍時尚下了最佳註解。

謝欣穎最近愛情事業兩得意，在《華燈初上》、《怪胎》展現精湛演技、廣受好評，4月開播的實境節目《光露營就很忙了》也有吃重的演出，尤其她與王柏傑的戀情穩定，受到眾人的關心與祝福。

「影視歌三棲」明星鳳小岳以古典優雅的形象詮釋萬寶龍匠心系列保齡球包及手機包，充滿文藝氣息。（MONTBLANC提供）

幸福居家男鳳小岳日前在伍佰的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》擔綱主角，在舞台上又演又唱，還要彈吉他兼舞蹈，是個「影視歌三棲」明星，才華洋溢的他以古典優雅的知性形象詮釋萬寶龍匠心系列保齡球包，以文藝氣息更添帥氣。

是元介以斜背萬寶龍匠心系列迷你信差包，充滿青春活力。（MONTBLANC提供）

新生代演員是元介與姚愛寗也以休閒裝扮詮釋萬寶龍匠心系列包款，不論是掛在前胸的斜背包，或是手拎信封收納包的恣意帥性，無不洋溢青春活力的時尚風情。

新生代女星姚愛寗搶先詮釋萬寶龍匠心系列信封型收納包。（MONTBLANC提供）

由萬寶龍藝術總監Marco Tomasetta操刀設計的Sartorial匠心系列包款，承襲品牌的書寫文化傳承，提把的三角形設計靈感源自經典墨水瓶，包袋側面兩幅皮革重疊的設計仿自信封的開口，設計靈感來自優美的書寫藝術。近年來匠心系列包款不斷進化演繹，為經典商務公事包、公文夾加入流行元素，除了增添多款小型配件、採用更柔軟的皮革製作，且跳脫傳統純黑色調，改以沉穩黑灰雙色調詮釋。

今年全新登場的獨特模組化設計，可將小型信封收納包、手機袋等皮革配件固定在大型公事包、保齡包上，不僅擴充包袋功能，且外型更加時尚，藝術總監Marco Tomasetta表示：「模組化設計是表達個人風格的方式，為每款單品增添新的功能，讓設計時尚的全黑包款表現個性和活力，可在每個季節改頭換面，或打造不同的外觀。」

萬寶龍匠心系列大型後背包，4萬7200元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍匠心系列保齡球包，5萬4200元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍匠心系列藍色手機包，1萬4700元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍匠心系列鈷紫色信封型收納包，2萬1000元。（MONTBLANC提供）