香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍，鄺姓前夫一家駭人聽聞的犯案手法，可說是人神共憤，美女主播劉芯彤得知此兇殺案後，回想起當年在社會組跑線的日子，坦言最害怕的就是值小夜時遇到兇殺案，更強調：「當社會記者時，衣櫃裡面沒有紅色的衣服」，引起網友議論。

蔡天鳳表示當記者時最害怕小夜遇到兇殺案，常常蹲點蹲到大夜接班時，案情依舊沒有眉目，得到的訊息只有死者性別、年齡，甚至連死因都還是警方私下先告知，讓她不免感嘆： 「要怎麼拚湊出一個故事可以提供現場連線」，但後來學到身為社會記者的重要技能，就是「在最快的時間找到關鍵人物，或者從鄰居口中套出故事來」。

對於被詢問在兇殺現場是否有害怕的感覺？劉芯彤表示記者當久了，就了解這些屬於上班日常，就像常在車禍現場目睹慘況，後來便逐漸毫無感覺，此外，過去當社會線記者時，衣櫃裡沒有紅色的衣服，主要是上班絕對不穿紅色的衣服，因為不知道採訪的會是兇殺、車禍現場或是殯儀館，忍不住感嘆： 「所有歡樂的事情都和社會記者，無關」。

對此，網友紛紛留言：「真心佩服，光是聽到就想當天離職了」、「我也聽過記者朋友描述大園空難現場，不僅踩到大體屍塊，還看到樹上掛著一條大腿....光聽描述就覺慘不忍睹」、「聽聞你的經歷只能說辛苦了」。