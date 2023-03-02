毅嘉2月自結合併營收金額約為5.93億元，月減少1.79%、年增加14%，其中，軟板整合元件產品之營收為4.63億元，機構整合元件產品之營收為1.30億元。

毅嘉2月單月自結合併營收金額來到5.93億元，較去年同期增加14%，主要是因目前車用產品之需求動能強勁，主要客戶的需求展望樂觀，預期將可帶動毅嘉今年度的整體營收及獲利呈現逐季增溫之趨勢。