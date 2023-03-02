【旅奇傳媒／責任編輯－張語柔】深受訪日旅人喜愛的連鎖飯店品牌 Dormy inn，2月下旬起在東京銀座開幕全新分館「Dormy inn PREMIUM 銀座」，就像是藏身在繁華銀座的溫泉旅館般，推薦給喜愛吃好睡好又泡好的放鬆旅人，手刀筆記加入下趟旅程中！

館內6成以上都是雙人房，雙床房（18間）與單人房（27間）數量偏少。（圖／共立maintenance）

飯店坐落於日比谷線、都營淺草線2路線交會的東銀座，擁有不用轉車就能大玩淺草、東京晴空塔或銀座的地理優勢，徒步4分鐘就能抵達地鐵站。

大浴場「黑湯」能享受黑色的天然溫泉陶冶。（圖／共立maintenance）

館內提供的天然溫泉「黑湯」，原始泉質就是令人眼睛為之一亮的「黑色」，能舒緩整日旅程疲憊，也具備美肌功效，還能使用日本近年來話題持續延燒的桑拿房與冷水浴。

自助式早餐「和食御膳」示意圖。（圖／共立maintenance）

飯店的和洋兼具自助式早餐提供以時令食材烹調的「和食御膳」，具備30種以上美食任選，晚上則有 Dormy inn 品牌特色之一的「夜鳴拉麵」免費宵夜可以品嘗。雙人房含早餐，每人12,095日圓起；雙床房為每人13,095日圓起。

「天然溫泉 七寶之湯 Dormy inn PREMIUM 銀座」。（圖／共立maintenance）

‧ 東京都

‧ 交通：東京Metro或都營淺草線「東銀座站」4號出口，徒步約4分鐘。

‧ 地址：東京都中央區銀座6-16-8

更多日本住宿資訊都在「日本住宿情報局」

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）