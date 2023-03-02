早餐是一天當中最重要的一餐，不過早餐店也有一些小點心是「地雷」，不小心就把超標的熱量及鈉含量吃下肚。營養師高敏敏整理常見的點心熱量，第一名蔥油餅一份540大卡，鈉含量竟達817毫克；若再加上醬料，鈉含量飆破1000毫克。

根據衛福部建議，50公斤的成人，一天所需熱量為1500大卡，鈉攝取建議不超過2400毫克，有高血壓者，鈉含量更要減半。

高敏敏整理早餐店點心熱量，第一名是蔥油餅，一份就有540大卡，鈉含量更達817毫克，「熱量跟鈉含量直接占了一天所需的三分之一」，加點小點心跟醬料就超過了。

早餐店的雞塊、熱狗、薯條、一口煎餃，一份看起來都小小的，很容易就想多來幾種。不過一顆「一口煎餃」竟有44.5大卡，10顆就快450大卡（鈉含量225毫克），再加片薯餅（鈉含量259毫克）、雞塊（鈉含量178毫克），直逼1000大卡；如果又淋上醬油膏（一匙含鈉608毫克）、番茄醬（一匙含鈉136毫克），鈉含量直接爆表。

高敏敏直呼：「難怪現在肥胖跟高血壓的人口不斷增加，且年齡層逐漸下降，真的要小心注意啊 !」她建議，早餐盡量不要油煎、油炸，也不要加醬料，多加一份蔬菜及水果，飲料選擇豆漿或鮮奶。