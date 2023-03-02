馬尼拉國際機場（NAIA）昨（1）日傳出旅客通過安檢站時，隨身物品遭到機場職員偷走，是繼上個月之後、第2起類似事件，讓馬尼拉機場的管理問題再度浮上檯面。

根據菲律賓媒體Rappler報導，第一起偷竊事件發生在上月22日，整個過程被一旁的旅客拍下。從影片中可以看到，一名安檢員在機場安檢站把某樣物品放入另一名安檢員的口袋裡，而另一段影片則拍到，這名安檢員把錢歸還給遭竊的泰籍旅客，並試圖要求拍攝者刪除影片。

另一家菲國媒體GMA則報導，遭竊的旅客Kitja Thabthim表示，他在通過安檢站時，安檢人員問了他很多問題，當時他的行李早已通過掃描儀。「我認為，這時另一名頭髮較長的女性已經從我的包包裡，拿走皮夾中的錢，」Thabthim說。他事後檢查行李，發現少了2萬日圓（折合新台幣約4,400元），於是要求安檢員歸還失竊金額。

後來這兩段影片曝光，在網路上引起軒然大波。機場立刻對涉案人員祭出停職處分，並予以起訴。據悉，這起偷竊事件共有5名職員涉案，其中1位已在機場工作5年，另外4位則是去年到職。

馬尼拉國際機場。（圖／Shutterstock）

而第二起偷竊事件則發生昨天，受害的中國籍旅客將智慧手錶放在行李托盤上，通過掃描儀後，手錶卻不翼而飛。該名旅客立刻通知機場，並從監視器畫面中發現安檢員順手牽羊的不法行徑。隨後這名安檢人員已遭到警方拘留。

針對一再發生偷竊案件，機場管理部門、菲國眾議院都予以強烈譴責。「偷竊行為違反了公務員必須具備的信任與誠實，對機場、股東和整個國家都造成嚴重負面影響，」馬尼拉機場總經理Cesar Chiong表示。此外，他也聲明機場已做出防範措施，包括增設監視器，以及去除過境區玻璃上的霧面薄膜。

過去馬尼拉國際機場被認為是「全球最糟糕的機場」。不幸的是，近期發生的竊盜事件使它的聲譽再度下滑。