衛福部長薛瑞元今天赴立法院衛環委員會前受訪表示，接到監察院調查報告後，如果接到監察院調查報告，衛福部會適度檢討過去新冠疫苗採購相關文件，是否解開密件方式保存。（王家瑜攝）

監察院昨天表示，衛福部對新冠疫苗的整備、採購決策及作業程序未臻周妥、相關法令欠完備及資訊揭露不足部分，應檢討改善，並檢討將相關採購文書設定為「密」的必要性。衛福部長薛瑞元今天表示「尚未接到監察院報告內容」，未來會適度檢討過去採購文件，如不涉及合約保密內容，可能解除以密件方式保存。

新冠疫苗採購爭議未平，監察院1日以新聞稿方式指出衛福部在新冠疫苗方面相關疏失，但並未提糾正或彈劾，內容也未提及高端炒股等爭議，對於我國採用免疫橋接進行EUA（緊急使用授權）的決策過程隻字未提，也沒點出近200萬劑高端疫苗遭報廢一事，遭認為是「高高舉起輕輕放下」，等於放了衛福部一馬。

薛瑞元今天赴立法院衛環委員會前受訪表示，目前還沒接到監察院報告內容，因此還不太清楚詳細內容。至於高端三期臨床試驗結果，是由世界衛生組織（WHO）協助進行，數據都在WHO那邊，目前尚未公布。

對於監察院認為衛福部應檢討疫苗採購文書設為密件的必要性，薛瑞元說明，疫苗採購有兩個部分，第一是合約約定的保密期限，過去曾說明分別是5年、7年、10年，時間到了才能夠解密；第二是公文處理流程，設定30年保存期限，以密件方式做傳遞保存。

薛瑞元指出，如果接到監察院調查報告，會檢視他們提出的建議內容，衛福部會適度來檢討過去採購相關文件，有哪些不涉及合約保密協定，是否就解開密件方式保存，這部分會做檢討。

近期缺藥問題延燒，依健保法規定，指示用藥不屬健保給付範圍，藥界呼籲指示用藥應回歸市場機制。薛瑞元回應，過去也曾討論過該議題，但有一些基層診所常開立的指示用藥，如果一下子通通不給付，會造成民眾要跑兩趟，一趟診所一趟藥局，所以過去提出時也有一番爭議，而且這也不一定和缺藥有關，未來還可以再研議。