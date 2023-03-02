受到加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節邀請，真快樂掌中劇團作品《孟婆．湯》3月3日至4日將在加拿大演出，由劇團創辦人江賜美領軍，無獨有偶藝術總監鄭嘉音擔任導演，表現台灣偶戲之美。

真快樂掌中劇團近年積極參與國際性藝術活動，曾登上2018年法國外亞維儂藝術節與2019年法國世界偶戲藝術節，獲國際偶戲界關注。蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節藝術總監路易絲．拉波因特（Louise Lapointe）在法國世界偶戲藝術節看到《孟婆．湯》演出後非常喜愛，便立即向劇團提出邀演，但受疫情影響，原訂2021年的演出延至今年才成行。

《孟婆．湯》突破傳統布袋戲彩樓框架，透過布袋戲口白、操偶方式、北管音樂，配合斗篷大布幔、移動舞台與光影，發展出當代布袋戲新面貌。故事描述常年駐守陰間忘川旁的孟婆，與王寶釧、潘金蓮和白素貞等三位在傳統劇目裡的經典女性角色相遇。個性截然不同的她們，一同回看前生的命與運，也藉由「孟婆的湯」卸下因情而生的箝制，獲得重生。

為深度推廣台灣掌中戲，真快樂掌中劇團也和魁北克木偶協會共同舉辦3天共21小時的布袋戲工作坊，參與對象包含當地專業的偶戲從業人員、劇場演員、製偶師與教師等。學員也對於布袋戲生、旦、淨、末、丑各式角色的掌上功夫驚艷不已。