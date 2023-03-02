男星何孟遠先前被爆出與采子雙劈的風波，重創演藝事業工作停擺將近1年時間，近期宣布復出的他，去年三月在社群分享1000天「身材極限改造」影片成功瘦下18公斤，讓他受到日本電視台節目的關注，邀請他參加比賽，最後成功奪冠拿下獎金，更被封為「台版山下智久」。

何孟遠在去年三月分享他1000天「身材極限改造」的影片，期間內他藉由飲食控管及運動，成功從90公斤瘦到72公斤，更曬出他先前胖到低頭看不見腳趾頭的凸肚照對比，他也透露當時深陷低潮不斷暴飲暴食，才使他體重不斷飆升。

然而，他勵志的減肥影片吸引日本節目《世界仰天ニュース》的關注，對方更親自飛來台灣邀請他上節目，他昨（1）晚在IG透露「一開始以爲是開玩笑，前後跟日本導演開了好多次會議」，最後順利奪冠的他也直呼「這次的內容是代表台灣跟韓國一起比賽，播出後居然第一名勝出，還贏得10萬日幣（約2.2萬台幣），太神奇了！」更興奮表示，雖然許多事情真的難以預測，但「持續堅持自己熱愛的事就對了！很榮幸代表台灣，我愛日本，謝謝你們！」

節目播出後，何孟遠的IG湧入不少日本粉絲前來朝聖「我能看到這麽努力鍛鍊的帥哥，想向您多多學習！！」、「我是日本人我也看了那節目，因為覺得你很酷，所以我關注了你的IG」更有粉絲封他為「台版山下智久」，另外，台灣網友也留言給予鼓勵「哇很棒～努力是看得見的」、「你是怎麼做到的？ 不可思議」、「台灣之光」。