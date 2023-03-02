台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，羈押中的民進黨前中執委郭再欽1月4日遭裁定羈押2個月，明天羈押期滿，由於南檢截至目前未向法院聲請延長羈押，法界人士解讀郭再欽極可能交保獲釋，檢方則以「偵查不公開」回應。

依《刑事訴訟法》規定，偵查中的羈押一次是2個月，如要延續羈押，檢方最遲要在期限屆滿前5天，聲請法院裁定，台南地院截至目前都沒收到檢方延押聲請，南檢僅低調回以「偵查不公開」，台南地院則表示，尊重檢方偵查作為。

傳出郭再欽羈押期滿極可能獲釋，地方人士質疑，台南近期一連串包括光電案、爐碴案、學甲槍擊案、正副議長賄選案都指向與郭再欽有關，檢調也接獲郭遭人檢舉涉犯多起光電利益及工程弊案等，卻遲遲不見檢察官分案調查，不免讓人質疑「沒延押，是放水」。

也有地方人士表示，目前看來，檢調單純只辦正副議長賄選案，未將其他與郭有關的案件一併調查，站在老百姓觀感，恐會讓老百姓感覺查得不清不楚。但也有法界人士呼籲，應尊重司法獨立精神及檢方偵查。