警方透過警政系統查詢到鄭男的身分，聯繫遠在新北樹林的家人，協助他平安的回到家。（警方提供）

警方透過警政系統查詢到鄭男的身分，聯繫遠在新北樹林的家人，協助他平安的回到家。（警方提供）

有如神助！新北大甲媽信徒迷航，熱心警指引他安全返家。

「媽祖顯靈，警察找到了！」新北市一名47歲的鄭姓男子，日前南下到大甲鎮瀾宮參拜媽祖，卻迷失方向？幸遇大甲警分局員警巡邏發現異狀前往關懷，有如神來一助，幫鄭男聯繫到家人安全返家。鄭男家屬原本遍尋不著他，就接到警方的電話，高興的說：「媽祖顯靈，警察找到了」。

警方指出，日前深夜將近11時，大甲警分局大甲派出所警員謝家軒、王伯豪執行超商巡邏，至大甲鎮瀾宮旁的便利商店時，民眾告知警員見一位男子，無故坐在地上不知所措，經警員上前關懷，發現鄭男無法清楚表達自己身分及住家地址，只知因為累了就席地而坐休息。

員警在旁陪著鄭男聊天，安撫其情緒，同時，也透過警政系統查詢到他的身分，聯繫遠在新北樹林的住家，當鄭男家屬接到警察電話時，驚呼回答「你怎麼知道我兒子不在家？我正準備要報警協尋，祈求媽祖而已，沒想到媽祖顯靈，警察找到了」。

警方說，原來，鄭男是虔誠大甲媽祖信徒，原本與父親約定於4月21日大甲媽祖遶境進香時再前往鎮瀾宮參拜，殊不知他自己一個人就先搭火車前往。心急如焚的父親頻頻向員警道謝，並表示，「還好有耐心的警察及在地民眾幫助我兒子，在我們還沒報失蹤前，就先幫我找到了，讓遠在新北的我們安下心來。」

大甲警分局呼籲，家中有年長者或易走失家屬，應多加注意動態，盡可能外出由家屬陪同；另為防止走失，亦可在身上留有連絡電話等資訊的紙條，有利員警迅速查證迷失者身份並聯繫家屬，協助迷失者平安返家。

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