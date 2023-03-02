內政部長林右昌昨首赴立法院內政委員會備詢，今再度赴委員會，針對國定假日法備詢，林右昌表示，「非常謝謝所有委員指教，昨日大家很理性交換和討論相關議題，很感謝。」

被媒體問到，有左營鳳山與燕巢區的高雄里長團到北京參訪，還傳出國台辦主任宋濤會親自接見，內政部有相關法令？林右昌說，這部分會進一步了解，涉及兩岸問題，會跟陸委會了解一下狀況。

內政委員會將審議國定假日法，林右昌表示，今天很多提案，看所有委員的意見和討論。

立委王婉諭建議，將原本只由行政命令規範國定假日，修正到法律位階，保障勞工休假權利，台灣勞工長工時問題舉世問名，而這次補休的調整，讓民眾高達6次補班，2月更連續2次。

王婉諭表示，落實周休二日是總統的承諾，但現在的排班方式，對週休二日承諾的破壞，要同時達到週休二日跟夠長連假，要有夠多國定假日，因此提案修法將現行12日國定假日提高到19日 。

林右昌表示，名稱日期放假規定係依「紀念日及節日實施辦法」規定辦理，目前已訂有11個紀念日、6個民俗節日和9個特定節日，而委員對於放假日數提案少者12天，多者達24天，將尊重委員提案，聽取各界意見。