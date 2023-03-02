南韓戲劇男神李敏鎬，出道時便憑著帥氣外貌與187公分的高䠷身材備受矚目，之後又在韓劇《花樣男子》中飾演「韓版道明寺」而一炮而紅，甚至因此獲得第45屆百想藝術大獎電視部門最佳新人獎，成功打開知名度，陸續又在多部夯劇中演出，使人氣不斷攀升，根據韓媒報導，其身價至少百億韓幣。不過，今（2）日稍早他卻遭到南韓媒體爆料疑似逃漏稅而遭到首爾地方國稅廳進行調查。對此，李敏鎬的經紀公司也出面說明原因。

根據南韓媒體今日稍早所發出的報導，韓國首爾地方國稅廳調查局在2020年對李敏鎬和MYM娛樂公司進行特別稅務調查，他們因此追繳了「數億韓元」（約新台幣234萬元以上）的稅金。而MYM娛樂也出面回應，表示追繳金額與肖像權賠償相關，並不是逃漏稅。但稅務專家卻表示，通過「特別稅務」調查追繳的稅金，通常伴隨著逃漏稅的行為，追繳稅金的目的通常是收回可能存在的犯罪利益，意外捲入稅務爭議。

讓網友看到新聞後，紛紛表示「連李敏鎬也逃稅？」、「這種事已經震撼不到我了」、「宋慧喬，李秉憲，權相佑，金泰熙，李敏鎬，請繼續….」、「都是2020年追繳的事，最近一個一個放出來啊，不知道後面還有誰」、「不…我的房要塌了」。

事實上，南韓國稅局近日針對公眾人物進行大規模稅務調查，像《女神降臨》漫畫家貓咪、影帝李秉憲、權相佑等人均面臨逃漏稅的指控，如今就連第一美女金泰希也爆出被國稅局盯上，需繳交至少1億韓元(234萬新台幣)的追繳金，對此，但金泰希的經紀公司StoryJCompany隨即出面回應，表示金泰希確實受過稅務調查，但原因和房地產無關，純粹是她從LUA娛樂跳槽到新經紀公司後，有一筆廣告代言費較晚入帳，導致國稅局認定該筆報酬屬於個人收入，才會要求她補齊稅款，而金泰希已如實配合，並未發生任何不光彩的事情。