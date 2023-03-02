去年10月美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，並拉攏日本與荷蘭加入制裁行列，雖然成功牽制大陸高科技產業擴張的速度，但確實衝擊在當地擁有業務的美國企業。專家提到，企業如同走鋼索，他們好奇如何在美中交鋒下生存，影響最大的領域是半導體設備與電子設計自動化設計軟體（EDA）業務。

南華早報報導，諮詢機構Bain & Company合夥人Jue Wang分析目前企業面臨美國晶片制裁大陸的處境，「很多高管問我的第一件事情，是如何在美中之間走鋼索，到最後能以20%、40%的速度進入大陸市場，且不違反美國與大陸的規定。」

Jue Wang表示，衝擊最嚴重的是半導體設備與電子設計自動化設計軟體（EDA）領域，因為這兩個區塊相當依賴美國與其盟友的技術與企業，而美國的制裁涵蓋這兩個範圍。

Jue Wang認為，從企業探詢該如何在夾縫中生存的態度可以發現，就算目前美中之間陷入戰略脫鉤的狀況，不代表晶片業將遠離大陸市場。

即使如此，美國企業產生業務損失確實是正在發生的事情，科林研發（Lam Research）估計出口管制措施將讓他們在2023年減少約25億美元的收入，美國最大的晶片設備商應材公司則透露，單季損失約2.5億至5.5億美元。