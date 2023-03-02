228連假剛結束，急診科醫師白永嘉分享，最近不少人得了病毒性腸胃炎，又吐又拉的來掛急診，提醒大家要多注意食物衛生，並在用餐前好好洗手，引起網友討論，不少家長坦言，腸胃炎超可怕，兒子中了以後吐了6次，整個連假都在顧小孩，根本無法出門散心，也沒有休息到。

急診科醫師白永嘉昨在臉書上分享，最近罹患病毒性腸胃炎的病人真的很多，好多人又吐又拉，跑到醫院掛急診，提醒大家吃東西前務必要好好洗手，吃外食也要注意食物的衛生。

貼文引起網友討論，「我大兒子先中了腸胃炎，過2天小兒子連續吐了6次，看醫師以後發現也是腸胃炎，228連假光顧這2個就飽了」、「我中的應該也是病毒性腸胃炎 一直吐，空腹了一天半才比較好」、「連假症候群」、「小孩子還小的時候，得了腸胃炎也是又拉又吐的」、「小吃店拜託要有洗手的肥皂」。

指揮中心也提醒，現在是病毒性腸胃炎流的季節，食用海鮮食品要徹底煮熟，民眾要注意飲食衛生，洗手的時候也要用肥皂來清洗最好。