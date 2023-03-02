警車鳴笛開道送86歲中風婦就醫 背後原因有洋蔥

台北市警松山分局松山派出所警員呂吉義、洪毓偉日前擔服巡邏勤務，行經松山區三民路一帶時，見對向車道一輛自小客車駕駛突搖下車窗、神情緊張，急忙揮手示意需警方協助。原來是62歲黃姓男子求助，其86歲母親在家中風，急需就醫，警方得知後，立刻開啟警示燈及警鳴器一路開道引導，火速前往醫院，順利協助黃母就醫。

警方表示，當天呂等2員見民眾搖車窗揮手求援，立即將車輛迴轉，詢問該車駕駛黃男後得知，其86歲母親於清晨在家中突發中風急需就醫，不料適逢上班尖峰時段，深怕無法立即抵達醫院而耽誤黃金救援時間，遂向警方求助開道護送至大安區國泰醫院。

警方見情況危急，立刻開啟警示燈及警鳴器一路開道引導，火速前往醫院，順利協助黃母就醫。事後黃男頻頻向警方表示感謝，並對警方積極協助感激不已。呂等2員表示，見黃男心急如焚，一心只想協助其母親儘速就醫，慶幸沿途車輛聽聞警鳴聲紛紛禮讓，才能讓原先15分鐘車程，縮短至8分鐘內安全抵達。

松山分局表示，民眾如遇疾病救護案件，可優先撥打119求助，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間。另提醒用路人如於行車途中聽聞消防、救護、警備車警號時，應立即避讓，使救護、救災等工作能順利進行。