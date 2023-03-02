新制勞退基金111年度的運用收益分配將於今（2）日揭示於勞退個人專戶，根據勞動基金管理局統計，去年新制勞工退休基金收益數-2280.3億元，收益率-6.67％，若以分配數勞工數1251萬戶來算，平均每人帳面虧損1萬8227元。

勞動部表示，雖去年基金運用收益為負數，但專戶裡所累積的提繳本金不會受基金運用情形影響，且累積收益於勞工領取退休金時，有2年定存的收益保證。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，勞退個人專戶去年度收益分配雖為負數，該負數只是呈現當年度基金運用結果，勞退個人專戶有累積本金及收益兩部分，本金是歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少。

針對平均每人帳面虧損1萬8000多元的計算，楊佳惠澄清，因為每個勞工提繳的勞退金額都不同，分配也不同，收益是歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益，所以專戶累積的提繳本金不會受基金收益情形的影響。

楊佳惠指出，雖然去年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，但近10年多平均投資報酬率為4.26％，長期投資績效仍屬穩健，今年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效亦回升953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩，「退休基金性質要長期來看績效，不能以短期收益波動來論斷，近10年投資報酬率4.26%也優於同期間的勞動收益。