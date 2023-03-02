文化部預計就18歲至21歲族群發放文化禮金，彌補在疫情間失落三年的青春，但卻有一群同一屆2001年9月到12月出生的年輕人，高中階段都在疫情間度過，但卻不在補助範圍內，成為文化禮金邊緣人，對此，文化部長史哲今日上午在文化部備詢時承諾，將想辦法將這三個月的族群一併納入補助。

文化部長史哲今日上午在文化部備詢。（李欣恬攝）

史哲表示很抱歉，規劃時確實沒有思考到這個族群，「差了三個月，這三個月若要納入，需要8千萬元，大家的期待和感受也需要照顧到，希望能擴大這族群的補助。」史哲透露，文化禮金預計在6月畢業季時發放。