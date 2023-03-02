福德祠連旁邊的廟埕就有330坪，如以每坪2萬元計價就需高達660萬元。（民眾提供）

您聽過土地公「想娶某」嗎？台中大甲區武曲里有上百歷史的福德祠，數十年前土地公、土地婆遭到宵小竊走，信眾重塑一尊土地公金身，身旁卻無土地婆，主委黃木財近期頻夢見土地公向他要尊土地婆來作伴。黃木財心急如焚說，雕尊土地婆事小，地主想將廟地出售地價須600萬元，「房事」才讓人坐困愁城。

大甲區武曲里上千居民的守護神「福德祠」，已有上百年歷史，早年附近信眾並未特別擇地興建，直到1995年方改建成泥塑瓦頂；後因大家樂盛行，民眾簽賭慘遭「摃龜」，竟遷怒福德正神，將土地公婆偷走。里民遍尋不著，即再另雕塑一尊土地公金身，但沒有雕土地婆迄今。

黃木財說，可能是土地公太想念老伴，最近他常夢到土地公要他添雕一尊土地婆金身；但要雕一尊土地婆並非難事，土地公卻不知目前的福德祠是私有地，連同廟埕約330坪，多年來每年以1萬5000元承租；地主最近表明要出售廟地，如以每坪2萬元計價就需高達660萬元。

黃木財指出，地主說他只拿600萬元，60萬元他將捐給福德祠，該地如賣給管理委員會就無拆廟還地問題，但要籌措600萬元才是一大難題；管理委員會希望有善心人士能夠伸予援手，幫忙土地公解決「房事」問題；否則如由其他民眾買走，土地公將無棲身之所，更甭提要娶「土地婆」！

附近信眾說，土地公面臨的問題，跟時下年輕人一樣，如果要結婚最好要先有房，再談結婚娶妻生子，否則就須先租屋居住；土地公原本就是租地建廟，如今地主要求還地出售，「房事」問題才是土地公的燃眉之急；土地公會不心急？莫非早有「神算」，卻讓信眾心急如焚。

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