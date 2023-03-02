大陸知名女星宋茜過去曾是南韓女團f（x）成員之一，但隨著成員們各個合約到期及成員雪莉的離世，宋茜只好轉往家鄉大陸發展，而近幾年拍攝多部電視劇及電影的她，近日即將推出全新電影《保你平安》，但在其中一場與觀眾互動的宣傳活動上，一名觀眾突然提到離世的f（x）成員雪莉，讓宋茜當場掉下眼淚，也讓粉絲相當心疼。

由王迅、王聖迪、大鵬、尹正以及李雪琴領銜主演、宋茜特邀演出的電影《保你平安》，故事內容主要說明一名女子（宋茜飾演）因謠言不斷流傳，在去世後仍持續遭到抹黑，而男主角雖積極為她查明真相，但造謠者卻根本不在乎真相而引發的一連串故事。而在一場與影迷互動的電影座談會上，一名觀眾感慨表示「我想到了一個可以說是和宋茜老師很好的朋友，f（x）一個隊友崔雪莉，我覺得她是個很好的女孩，但是在網友的嘴下，最後抑鬱症去世。」

而觀眾的這句話疑似戳中了宋茜的痛點，難過表示「我覺得現在不能憑藉網上的謠言就斷章取義，一定要把事情看全面，希望以後不要有這樣的事情發生」接著轉身擦淚、低頭調整自己的情緒，而台下觀眾與其他演員則拍手認同她說的話。

這段影片後來也在網路上曝光遭到瘋傳，不少網友都相當心疼宋茜，紛紛表示「這跟揭傷疤有什麼區別，很不尊重逝者也不尊重宋茜」、「這哪壺不開提哪壺」；但也有其他網友跳出來緩頰，表示「這部電影就是在講網暴的」、「主持人看這個女孩一直哭，向她提問她才說出來的」、「大家不要因為這樣衍生出網暴行為」。