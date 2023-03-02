嘉義市驚傳當街掃射重大槍擊案件。曾捲入藝人澎恰恰光碟恐嚇案、名列十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其開設於嘉義水上鄉的公司門口，凌晨1時許遭到一名不明男子持長槍對門口連開5槍後，自行攜槍到水上分局投案。離奇的是，該名28歲的邱姓槍手家住台北，卻特定南下開槍犯案，並向警方供稱，因為在電視上看到盧涉嫌猥褻少女新聞，因此心生不滿才前往開槍，但警方懷疑他供詞，目前仍在釐清犯案動機。

水上警方迅速到場勘查，發現現場大門前方道路上有散布的彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損。警方拍照記錄並量測現場證物座標位置情形，初步判定犯嫌於現場射擊了5發子彈，警方已經查扣嫌疑人持有之槍彈，全案並將邱嫌以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地方法院檢察署偵辦，並深入追查邱嫌其他不法事證。

警方今天凌晨到盧照琴開設的公司被開槍射擊現場蒐證調查。（警方提供／廖素慧嘉義傳真）

盧照琴開設的這家公司今天凌晨遭開槍射擊。（警方提供／廖素慧嘉義傳真）

警方調查，28歲邱姓槍手特地從台北南下犯案，供稱是因為不滿盧照琴猥褻少女才犯案，但令人起疑的是，盧照琴的案件去年早判刑定讞，盧也在今年1月出獄，近一年都沒有相關新聞，因此槍手作案動機相當匪夷所思，雖然無人受傷，但警方已清查盧照琴最近是否與人結怨進行深入調查。

警方呼籲民眾不得以暴制暴，若有任何不滿或情緒需要排解，應以和平方式表達，不得使用暴力手段。警方將全力維護社會秩序及民眾安全，並持續加強犯罪打擊力道，確保社會治安。