日媒指稱，國軍裡面「外省人」太多，如此體質的軍隊在發生狀況時，根本不可能與中國大陸作戰。退輔會主委馮世寬2日在立法院被媒體問到此議題時，再度不改大砲本色，以「放他媽個屁」回應相關議題。（黃世麒攝）

馮世寬連喊兩次「胡說八道」 再飆罵《日本經濟新聞》：放他X的屁 @ChinaTimes ​

日媒一篇有關國軍與退役軍人的偏激報導，除國防部昨天深夜11時發新聞稿駁斥，退輔會主委馮世寬上午在立院痛批日媒，連五字經都脫口而出，直指日媒「放他媽的屁。」

有關日媒報導「9成退役軍官赴陸賣情報」，馮世寬連說兩句，「胡說八道，胡說八道」，日媒同篇報導還說「國軍充斥太多外省人」，馮世寬說出五字經，「放他媽的屁。」

至美媒報導F-16V即將交機，美方說招募飛行員困難，馮世寬說，不要聽美國人的，聽我們空軍司令的。