日媒一篇有關國軍與退役軍人的偏激報導，除國防部昨天深夜11時發新聞稿駁斥，退輔會主委馮世寬上午在立院痛批日媒，連五字經都脫口而出，直指日媒「放他媽的屁。」
有關日媒報導「9成退役軍官赴陸賣情報」，馮世寬連說兩句，「胡說八道，胡說八道」，日媒同篇報導還說「國軍充斥太多外省人」，馮世寬說出五字經，「放他媽的屁。」
至美媒報導F-16V即將交機，美方說招募飛行員困難，馮世寬說，不要聽美國人的，聽我們空軍司令的。
日媒一篇有關國軍與退役軍人的偏激報導，除國防部昨天深夜11時發新聞稿駁斥，退輔會主委馮世寬上午在立院痛批日媒，連五字經都脫口而出，直指日媒「放他媽的屁。」
有關日媒報導「9成退役軍官赴陸賣情報」，馮世寬連說兩句，「胡說八道，胡說八道」，日媒同篇報導還說「國軍充斥太多外省人」，馮世寬說出五字經，「放他媽的屁。」
至美媒報導F-16V即將交機，美方說招募飛行員困難，馮世寬說，不要聽美國人的，聽我們空軍司令的。
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