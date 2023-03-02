行政院長陳建仁接任閣揆後，在2月2日進行首次行政院會，邀六都首長列席及茶敘。台中市長盧秀燕昨(2)日接受專訪提及此事時坦言，過去求見過中央官員有時會吃「閉門羹」，並認為九合一大選後的情勢，幫他們爭取到這一屆出席的機會。

針對陳建仁接任閣揆第一次開行政院會，六都市長都到齊一事，盧秀燕昨在網路節目《下班瀚你聊》中透露，是陳建仁院長拜託鄭文燦副院長一一打給六都市長。盧秀燕說珍惜這個機會，因過去三年時間，行政院會因疫情關係全部停開，政院通知以後不用出席，因此一直沒機會到行政院參加會議。盧秀燕直言，會珍惜這次機會是因為地方很多建設、預算要跟中央爭取且磋商，若失去這樣的管道跟機會，「有時候就很難」。

盧秀燕也提到，停止參加行政院會後，她有一些重大地方建設、預算，曾求見過一些中央官員，那時說因為疫情關係沒辦法見面，並說由其他人跟她見面，此舉讓盧不禁感嘆，可以請這人來，為何不能自己來見，盧坦言有時候會吃閉門羹。

然而，九合一大選過後，盧秀燕認為情勢改變了，也因此幫他們爭取這一屆出席的機會，因民進黨執政中央應該得到一些經驗，也看到民意走向，認為基層很重要，應該重視每個地方公平施政。此外，盧秀燕認為，中央體認到如果中央執政要好，一定要協助地方、跟地方合作交流，因此從九合一、六都首長列席行政院會後，很多中央官員紛紛下鄉，「過去下鄉有時不通知我們，或我們主動爭取要列席，他說應該不用」，盧大讚鄭文燦、內政部長林右昌等人「身段柔軟很多」。

盧秀燕強調，這是好事應該鼓勵，並希望各政黨都共好，「我很期待這不是蜜月期，希望未來都能延續下去」。