周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌3.43點或0.74%，為457.68點。歐股在早盤交易一度上漲0.4%。

法國巴黎銀行大跌4.2%，報63.4歐元；此前比利時政府單位SFPI表示，正準備出售對法巴7.8%持股當中的3分之1。

銀行股跌1.6%，從前一個交易日創下的多年高點回落。

今年以來，受到利率敏感的銀行股大幅上漲的支撐，歐股在二月上漲，並在過去五個月中有四個月上漲。

周三公布的數據顯示，德國二月通膨有所上漲。目前市場都在關注周四即將公布的歐元區通膨資料。

公用事業股下跌2.6%，拖累了歐股基準指數；西班牙的Iberdola下跌2.3%，報10.6歐元；英國的國家電網跌3.0%，報1017英鎊。

中國二月製造業PMI以十多年來最快速上升，為市場造好。

與中國關聯較多的奢侈品巨頭LVMH集團升0.4%，報792.2歐元；開雲集團(Kering)升1.2%，報561.7歐元。

義大利精品服飾公司Moncler升3.3%，報59.7歐元；稍早該公司公布銷售大增25%，高於預期。

隨著金屬價格上升，礦業股漲2.2%。

與中國業務關連較多的汽車股上漲0.9%。

法國測試公司Eurofins Scientific暴跌12.1%，創下近20年來最糟糕的單日表現。該公司業績遜於預期，並且2023年的前景黯淡。

交易所運營商Euronext上漲4.0%，報71.9歐元；此前該公司撤銷了對基金分銷公司Allfunds的55億歐元指示性收購報價。

Allfunds跌超過13.1%，跌至Stoxx 600指數的谷底。

Puma跌6.8%，報56.3歐元，該體育用品公司預計，受匯率、貨運及原材料成本上升的影響，預計2023年營業利益將接近去年的水準。