值得關注的科技類股，包括：

1.半導體類股：美國對中國科技包圍網擴大，歐美半導體大廠轉單移向台灣，帶動晶圓代工出現轉單效應；同時，中國受到美國半導體禁令影響，中國自行研發的半導體設備良率不佳，也帶動陸廠轉向台廠採購半導體設備零件及增加半導體檢測需求，使檢測商機增加，另外，ChatGPT爆紅後，未來生成式AI工具將不斷推陳出新，也會帶動半導體的矽智財(IP)需求提升，IP類股長線發展潛力也看好。

2.伺服器族群：雖然TrendForce：Dell、HPE、Inspur陸續下修，2023年全球伺服器出貨量年增率降至1.31%。除了經濟持續逆風及高通膨，促使北美四大雲端服務供應商（CSP）下修今年伺服器採購量，目前也觀察到包含Dell與HPE在內的Enterprises OEM亦已開始調降ODM的主板生產，TrendForce認為2023年全球伺服器出貨量將下跌至1443萬台，年成長率收斂為1.31%。但新光投信認為，全球最具前瞻技術的人工智慧，在目前全球計算能力(大數據、雲端計算、類神經網絡)、寬頻網路、行動裝置等技術日益精進下，AI生態系統不斷擴大，帶動全球未來伺服器的成長商機也不斷激增。

3.網通族群：從去年起，全球Wi-Fi標準以Wi-Fi6為主流，但AIoT(人工智慧物聯網)的新科技浪潮推波下，除手機外，未來智慧電視、智慧音箱、智慧手錶，與AR/VR裝置及更多物聯網裝置，都將進入高成長的新時代，使台廠的Wi-Fi晶片與代工廠也可望受惠，前景看俏。

4.PC/NB類股：過去個人電腦受到疫情紅利消退影響，銷售成績疲弱，但自2020年起，全球個人電腦又將進入換機潮的新週期，雖然整體PC市場銷售仍不振，但在各式新應用興起、特別是新規格的提升下，可望帶動PC半導體需求增加，看好新規格升級下的IC設計族群後市表現。

整體來看，吳文同預估2023年台股電子股獲利將「先蹲後跳」，從產業趨勢來看，除半導體、消費性電子族群營運開始增溫外，伺服器、電動車等市場需求也持續強勁， 建議投資人可以從上述利基族群中，挑選具備「新規格升級」、「新產品題材」的潛力股；至於非電子股方面，繼疫情常態化後的受惠族群溫和上漲外，夏天將來，電力需求上升，加上核二停運，再生能源重要性增加，台灣能源股行情正加溫中。