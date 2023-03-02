30歲新疆女神迪麗熱巴外型亮麗，2017年演出《三生三世十里桃花》一炮而紅，感情世界因此備受關注，近期狗仔狂咬久未現身的迪麗熱巴和男星黃景瑜熱戀，甚至瘋傳兩人有愛的結晶，而女方公司多次否認，並揚言提告造謠網友，近日有狗仔直擊迪麗熱巴消失7個月後終於上工拍廣告，穿著緊身無袖小背心的她，身材跟先前差不多，並無生產過的痕跡，也間接打臉謠言。

迪麗熱巴近年因電視劇受歡迎，也躍升為戲劇一姐，去年底起卻開始有狗仔爆料，稱迪麗熱巴正在談地下情，對象是因作品《幸福，觸手可及！》結緣的黃景瑜，媒體曾直擊男方在女方露營車上待到晚上十時，隨後又到男方家過夜，引發粉絲大戰。

網友直擊迪麗熱巴近日終於現身拍廣告。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

後來謠言越傳越誇張，有人預言說「網傳今年一線頂流女明星官宣生子」，引來其他人猜測女主角就是7個月沒進劇組拍戲的迪麗熱巴，還傳出預產期就在今年10月，並標註黃景瑜的帳號，意有所指說：「恭喜升級成功！小哥哥」。見此，雙方工作室都正式發聲明駁斥，強調會對網友提告，已經請律師完成取證程序，準備開告，絕不姑息。

上月28日，《吃瓜少女張小寒》曬出迪麗熱巴最新照片，寫下：「周日看見忙著拍廣告的迪麗熱巴，好美肚子平平的」，似乎是想改口稱迪麗熱巴果真沒懷孕，其他網友則回應：「不是說懷孕了嗎」、「監視了這麼久都沒找到黑點」、「小寒你是不是非常討厭熱巴大美女啊？」、「你自己一會內涵人家好久不進組，一會又說腹部平平，你到底啥意思」。