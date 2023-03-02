台大前校長管中閔將於3月中出版新書《大學的脊梁》，國民黨台北市前議員羅智強想起碩士學位遭「雙殺」的新竹市前市長林智堅，直言其與「管爺風骨」成強烈對比。羅更指出，管整理「卡管」期間心情記事於臉書發表，在綠營立委展開政治追殺後，他不過在臉書上寫下「I aｍ fine.」短短三個字，立法院民進黨團總召柯建銘竟要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。此文破1.4萬人按讚，大批網友直呼痛心與不捨。

羅智強昨（1）日在臉書發表《管爺風骨 台灣脊樑》一文，內文指出，林智堅去年遭檢舉論文抄襲，管中閔即堅定表示，「學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對」。即使面對強大的政治壓力與側翼攻擊，台大未曾動搖，仍依照嚴格的學術標準，完成論文案的調查與審定。管中閔挺起脊梁骨，力抗政治打壓學術獨立，再次展現知識分子不向當權低頭、不與威權妥協的風骨。

羅智強表示，管中閔不續任台大校長後，整理卡管期間心情記事於臉書發表，我每篇必讀。由當事人的視角看這起台灣高教史上的空前大風暴，尤其觸目驚心。例如他回憶到，在綠營立委展開政治追殺後，自己不過在臉書上寫下「I aｍ fine.」短短三個字，柯建銘竟要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。對此，他尤有感觸，這種國會黨鞭公然威脅大學校長當選人的惡行，就是我一再提醒、多年來持續對抗的「邪痞者梟叫狼嗥」。

這篇文章湧入超過1.4萬個讚、超過300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「看到管校長的遭遇，真的很痛心」、「每每提到『卡管』風波，心中就有說不出來的痛！」「有風骨的人必經風霜，管爺的經歷讓我們不捨又敬佩」、「謝謝國家的中流砥柱，管校長！」「不為勢刧、不為利誘、言行有節且應對進退悉有法度，確實有當爺們的風範」。