位於台北市中山北路一段的一棟百年日式建築，前身為咖啡廳「二條通．綠島小夜曲」，今年3月起變身為「二條通劇匯」，由榮耀基金會經營，未來將會是音樂劇創生空間，有更多音樂劇製作和實驗。

榮耀基金會執行長孫瑞君表示，台灣的原創力非常豐厚，但創作者沒有足夠的時間和資源好好打磨文本，「國內外成熟且票房成功的音樂劇告訴我們，文本需要時間進行多次測試，才有面向大眾的可能。我們認為將資源挹注在文本開發，是與創作者共生的第一步。」

除了劇本開發，同時還有評論性質的「Reprise！台灣音樂劇評論站」，彙整全台灣音樂劇節目的演出訊息，另也邀請劇評、影評人組成的評論小組，觀賞音樂劇各階段的演出，為音樂劇觀眾提供具公信力的作品推薦，與更多元的討論，帶領觀眾認識音樂劇作品的不同面向。

孫瑞君表示，「Reprise（再現）是百老匯音樂劇中經常出現的創作技法，指重複先前出現過的歌曲旋律或主題。評論站以『Reprise！』為名，是希望能協助提升音樂劇作品的能見度，開啟更多討論和關注，讓優秀的作品能重複搬演。」