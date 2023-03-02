日盛越南機會基金研究團隊表示，統計總局公布2023年2月經濟數據，公共預算支出增長了36.9%，貿易順差達23億美元，今年前2月累計到訪越南的國際遊客人數93.3萬人次，與去年同期相較成長了31.6倍。經濟數據傳捷報，可望激勵越南股市反彈力道。與2022年同期相比，越南2月和今年前2月的社會經濟狀況仍有積極跡象，尤其是出口活動、觀光人數與公共預算支出等項目。而過去兩個月預算實現的投資資本估計接近570,000億越南盾，相當於年度計畫的8.3%。截至2023年2月20日，在越南註冊的外國投資總額達到31億美元。越南已實現的外國直接投資資本估計為25.5億美元。經濟活動力的提升，有望提升今年經濟成長動能。

越股上周收在1039.56，周跌1.86%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據券商分析，銀行及公共投資將成為2023年引領越南市場的主要動能，銀行產業主因體質良好、評價面相對低，而公共事業則受惠於政策加碼推動基建落實，兩大族群有望在政策引導下，表現相對亮眼。

張晨瑋認為，近期市場持續消化近期房地產負面消息，越股流動性接連降低，顯示需求低落及投資人謹慎心態，越股表現較低迷，震盪也較為劇烈，建議想參與越南長期機會的投資人，在當前本益比偏低的情況下，不妨可定期定額布局越南主題式基金。

日盛越南機會基金研究團隊表示，從估值面觀察，市場預估2023年胡志明指數EPS增長約10~13%，但本益比僅約10倍、是過去十年來低位，目前深具評價面優勢。隨著越南政府積極推動經濟發展，建議可透過定時定額投資越南股票型基金，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。根據Lipper資料統計，若於過去10年(2013/1/31~2023/1/31)定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有3年期平均報酬37.9%且正報酬機率更高達98%。