1.美國電動車製造商特斯拉執行長馬斯克在周三召開的「投資人日」活動上表示，特斯拉新一代電動車即將問世，其成本將較原有Model 3及Model Y型號大減一半。

2.Alphabet旗下自動駕駛技術部門Waymo周三宣布今年第二輪裁員行動裁撤137名員工，使今年以裁員規模達到209人，相當於8%。

3.消息人士透露，日本軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）決定暫時擱置赴倫敦上市的計畫，轉而專注於今年內在美國進行IPO上市。外媒報導，安謀不排除在美國上市之後，再尋求於倫敦二度掛牌的可能性。安謀的估值達到600億美元，料將成為今年全球規模最大的IPO之一。

4.彭博援引消息人士報導，中國在去年底急速解封之後，今年1、2月的經濟復甦力道超乎預期，北京當局可能不急於推出更多激勵措施。

5.美國貿易代表署（USTR）周三公布2023年貿易政策議程以及說明過去2年貿易政策成果的2022年度報告，其中包括去年6月啟動的「台美21世紀貿易倡議」，內容顯示美方希望盡快取得進展，進一步深化雙邊貿易與投資關係。除了台美貿易倡議之外，該報告亦提及「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）。

6.美國國會眾議院外交事務委員會周三以24票對16票表決通過一項法案，將授權拜登總統在全美禁止使用短影片分享應用程式TikTok（國際版抖音）。該法案仍需送交眾議院全院表決，之後尚需參議院通過，由於參議院由民主黨掌控，這個由共和黨提出的法案能否過關仍具變數。

7.市場研究公司IDC下修今年全球智慧手機出貨預測，從先前預估的全年出貨成長2.8%調降至年減1.1%，至11.9億支，並預期要到2024年智慧手機市場才會復甦，預估2024年出貨量成長5.9%，未來5年的年均複合成長率預估為2.6%。

8.美國供應管理協會（ISM）公布2月製造業指數為47.7，結束連跌8個月的低迷趨勢，但仍低於市場預期的48，且為連續第4個月處於萎縮。代表原材料價格的支付價格分項指數從44.5急升51.3，遠超出市場預期的45.1，引發「停滯性通膨」的擔憂。

9.S&P Global公布美國2月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.3，低於初值和市場預期（均為47.8）。

10.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌5.7%，較前一周的跌13.3%放緩。30年期固定抵押貸款利率為6.71%，高於前一周的6.62%。

11.美國能源情報署（EIA）公布上周原油庫存增加116.6萬桶，為連續第10周增加。上周汽油庫存減少87.4萬桶。

12.今年具有利率決策投票權的明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，他對3月份升息25個基點或「50個基點」抱持開放的態度。

13.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，雖然聯邦基金利率在5%～5.25%之間就已足夠，但是「在2024年很長一段時間內」，政策必須保持緊縮，直到通膨明顯消退。

14.2008年以放空雷曼兄弟打響名號的對沖基金經理David Einhorn表示他看空美股的觀點不變，仍相信通膨與基準利率將持續攀升。

15.聯準會可能再度轉向鷹派立場的預期升高，周三美國10年期公債殖利率漲破4%大關，為去年11月以來首見，最高升至4.01%。通常與利率預期連動的兩年期美國債息一度站上4.904%，創下2007年以來新高；尾盤漲8.4個基點，報4.881%。美國1年期債息漲破5%。聯邦基金期貨顯示，操盤手加碼押注到9月時，美國央行將把基準利率從目前的介於4.5%～4.75%上調至介於5.5%～5.75%。

16.中國意外強勁的製造業數據帶動澳元、紐元等大宗商品型貨幣及人民幣上揚，周三尾盤美元指數下跌0.5%，報104.42。澳元漲0.4%，報0.6752美元。紐元漲1%，報0.6248。德國2月通膨飆升使歐元區升息預期升高，歐元漲0.8%，報1.066美元。

17.中國需求前景樂觀，周三國際油價連漲第2天。美國期油漲64美分或0.8%，收在每桶77.69美元。布蘭特期油漲86美分或1%，收在每桶84.31美元。

18.美元走軟以及實體黃金需求強勁，周三紐約期金連漲第3天，終場漲8.7美元或0.5%，報每盎司1845.4美元，創下2月17日以來最高，盤中最高升至1852.5美元。分析師表示，中國放棄清零防疫政策後經濟數據意外強勁，加上美元回落，給金價帶來支撐。