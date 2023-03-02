時間已進入3月，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，受惠兩大吉星金星和木星合相，3/1至3/11將特別好運，其中貴人運最旺的是吠陀金牛，將透過貴人帶來財富機運，事業方面吠陀雙子能得到好的發揮，感情運吠陀處女最當運，有伴侶者會邁入新的階段，吠陀天蠍則是偏財運超旺。

李靜唯說，2月16日金星進入雙魚座與木星合相，兩顆星珠聯壁合，星星相映，直到3/2號兩顆星相距僅0.54度，金星和木星是除了太陽月亮之外最明亮的兩顆星體，金星是距離地球最近的行星，木星則是太陽系九大行星之王，只要天氣晴朗，兩顆星皆肉眼可見。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

李靜唯表示，金星柔美，在吠陀占星裡是第二大吉星，象徵財富與愛情，木星明亮，是吠陀占星最大吉星，象徵吉祥與好運，雙星爭輝，在地球磁場十分混亂的今日，金木合相將為無垠的穹蒼稍來暌違已久的浪漫與華麗氛圍。

此外，金星木星在雙魚座都各自展現出自己最強大的能量，因此但凡與醫療、醫美、疫情、金融、身心靈、旅遊，娛樂相關的領域都可能會出現短暫且令人振奮的好消息。

不過雙星合相僅僅不到一個月，3/12之後金星就進入牡羊座，雖然時間很短，但是只要掌握住好運的開端，就可能為未來創造出脫穎而出的機運，而個人運勢達到頂點的時間點就落在3/1至3/11之間，在這短短11天之內究竟幸運之神會降臨在那幾個星座呢？

▍貴人運旺：金牛座（5／15～6／14）

金星木星合相在11宮投資宮，有機會透過人際關係為他們帶來財富機運，也會因貴人的指引或引薦下，在投資上大有斬獲，如能好好經營這段關係，日後將帶來投資致富的好運及拓展事業版圖的機遇。

▍事業運旺：雙子座（6／15～7／14）

金星木星合相在事業宮，工作上將會得到發揮及跨領域合作的機會，且對方會提供豐沛的資源，有機會在自己專業的舞台上發光發熱，受到更多人矚目。

▍感情運旺：處女座（9／15～10／14）

金星木星合相在夫妻宮，有伴侶者，感情將會邁入新的階段，彼此之間會更加如膠似漆，也會有更多共同興趣與話題，金星的感性與木星的理性所帶來的幸福感，會讓雙方對未來共組家庭抱有期待。

▍偏財運旺：天蠍座（11／15～12／14）

金星木星合相在5宮，這個月會因桃花而帶來偏財運，有可能是異性贈予之財，也可能是無心插柳柳成蔭的投資或買彩券中獎的意外之財，總之這個月不僅追求者眾多，桃花偏財也是滾滾而來。

▍田宅運旺～射手座（12／15～1／14）

金星木星合相在田宅宮，是適合買賣房子或重新裝潢的好時機，有機會透過貴人買到或租到心目中理想的房子，即便不換，也可趁機將老房子裝修及佈置一番，不僅能帶來事業的好運，也能旺到考運。

▍正財運旺～水瓶座（2／15～3／14）

金星木星入二宮財帛宮，堪稱這兩年累積財富最旺的時間點，財源不僅多多益善且源源不絕，再加上去年工作收入及投資成果皆十分豐碩，所以這個月的水瓶座可說是荷包滿滿。

▍健康運旺～獅子座（8／15～9／14）

金星木星入八宮，獅子座這個月的身心狀況，處於一種精神奕奕且健康情況良好的狀態，不僅頭腦清晰，賺錢動力旺盛，對自己身心靈提升也會更加堅定。