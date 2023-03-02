針對2024總統大選，台灣民意基金會近日公布的民調顯示，若為民進黨主席暨副總統賴清德、國民黨籍新北市長侯友宜與民眾黨主席柯文哲3人參選，支持度分別為侯32.4％、賴27.7％、柯19.5％；但柯如果不參選，僅有賴、侯一對一，則侯的支持度會領先多達14.7個百分點。該基金會指出，這顯示出現在台灣的氛圍，已慢慢朝向不一定非得由民進黨執政邁進。

台灣民意基金會最新的總統民調中，「2024總統大選，如果只有賴清德和侯友宜兩人競爭，您會支持誰？」這題之結果，有47.4％力挺侯、32.7％支持賴，還有8.5％沒意見、8.1％尚未決定，以及3.3％不知道、拒答。

進一步交叉分析顯示，如果柯文哲退出2024總統大選，他的票或支持者有69.2％會轉向侯友宜、19.1％轉向賴清德、7.2％不知道、4.5％未決定，也就是說柯若確定不選，侯將是最大受益者。

對此，台灣民意基金會分析指出，就現實政治而言，柯文哲退出2024總統大選的機率微乎其微，因此，由賴清德、侯友宜一對一競爭，純粹是大膽假設，目的為凸顯客觀的政治現實。

什麼是客觀的政治現實？台灣民意基金會說明，那就是民進黨的社會基礎，在2022九合一地方選舉一役前後，已經明顯小於在野的國民黨與民眾黨之總合，而台灣的政治氣候正逐漸朝向「不一定非民進黨執政不可」邁進，這也充分表現在當前2024總統大選的投票傾向上。