快艇前鋒保羅喬治（Paul George）是聯盟數一數二攻防一體的球星，但如此強大的他卻仍苦求生涯首座總冠軍，喬治也意識到自己並不適合擔任扛起勝負的角色，贏得冠軍最好的機會就是改變定位。

保羅喬治過往是東區溜馬的招牌球星，攜手喬治希爾（George Hill）、威斯特（David West）等名將共同奮戰，連續2個賽季打進東區冠軍戰，只是在追求總冠軍連年失利，以及參與美國代表隊集訓期間遭逢嚴重骨折傷勢，保羅喬治誠實說道，自己無法獨自帶隊奪下冠軍。

作客前NBA球員瑞迪克（J.J. Redick）的節目，保羅喬治表示：「為了在這最高舞台中獲勝，並實現我的目標，我知道自己一個人無法做到。我可以和隊上最好的球員同場飆分，也能和他共同接管比賽，但如果我想要贏下冠軍，我就不能這麼打，我可以和任何人搭檔，並努力適應副手的角色，這是我最驕傲的地方。」

保羅喬治效力雷霆時和韋斯布魯克（Russell Westbrook）並肩作戰，但仍無法拿到冠軍，不過他的身邊多了具有奪冠經驗的里歐納德（Kawhi Leonard），若快艇全員保持健康，保羅喬治有機會以二當家的身分實現冠軍夢想。