小明異膚讓他「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（光田醫院提供）

小明中重度異位性皮膚炎，接受生物製劑治療後，病況獲得改善。（光田醫院提供）

正進入青春期的國中生「小明」，原本是開心學習享受校園生活的年紀，卻因為「癢」個不停而煩惱，經常被誤以為是衛生習慣不好所致。光田醫院兒科醫師鄔翔帆仔細詢問相關病史，發現小明從小就有異位性皮膚炎，一直在診所就診病情反反覆覆；建議使用生物製劑積極治療後病況大幅改善，小明不再抓癢抓到血跡斑斑，夏天到也敢穿短褲了。

鄔翔帆指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，60％在1歲以前發病，90％發生在18歲之前。異膚發生是多重因素交互作用的結果，約有70％有異位性體質的家族史跟基因有關，特別是FLG的基因突變造成皮膚結構不穩定；另與環境因子也有關，比如處於二手菸的環境也是一個風險因子。

鄔翔帆說，當原本肌膚屏障功能失調，加上皮膚遇到抗原不適當免疫反應，就容易出現異膚表現。異位性皮膚炎最大特色就是劇烈癢感，反覆發作，甚至後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化表現，異膚的存在本身對於患者生活品質有很大影響，甚至有些病例個案會伴隨其他共病，像是過敏性鼻炎和氣喘等。

鄔翔帆表示，許多人認為異位性皮膚炎只好發在兒童族群，事實上許多患者是從小發病並未好好控制，直到成人後仍然持續影響生活品質。異膚依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有；像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑，如杜避炎等，這些藥物都需要經過醫師處方不宜自行購買使用。

鄔翔帆提醒，國中生「小明」接受生物製劑杜避炎是一種(IL-4Rα)拮抗劑，療程推進與是否適合該治療方式需依病況而訂；除了治療「保濕」是異膚質患都最重要的基本功，洗完澡是保濕黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高。建議選擇成分單純、無香料無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏、乳霜、乳液等。冬季時可選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。