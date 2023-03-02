美國警告中國大陸不要軍援俄羅斯。

路透社1日引述4名美國官員及其他消息人士指出，美國正就如果北京在俄烏戰爭中軍援俄羅斯一事，試探盟友對中國大陸祭出新制裁的看法，不過目前尚未達成廣泛共識。報導評論，華府面臨的一大挑戰在於中國經濟已完全整合進歐洲、亞洲等經濟體，主要盟國德國與南韓都不願疏遠北京。

目前美方與盟友的磋商仍處於初期階段，華府的目標主要在爭取七大工業國集團（G7）盟友支持，現階段尚不清楚華府將祭出哪些制裁措施。

消息人士透露，拜登政府對抗中國援俄的初步動作包含在涵蓋財政部等官方、外交層級進行非正式接觸。

目前美國官員正就可能對北京採取的行動與核心國家集團進行磋商，這些國家在俄烏戰爭期間大力支持制裁莫斯科。

針對華府與盟國磋商，一名匿名盟國官員透露，他們只見到少量支持北京正考慮軍援俄羅斯的情資，不過美國官員表示，他們和盟友分享了非常詳細的情報內容。

消息人士透露，目前華府與盟友的磋商尚未就任何特定措施達成廣泛共識。

針對美國擬制裁大陸，報導評論，華府面臨的一大挑戰是中國已完全整合進歐洲及亞洲等主要經濟體，使得美國與盟友的磋商更為困難，尤其德國與南韓都不願表態疏遠北京。

針對報導，美國財政部拒絕回應。