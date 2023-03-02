事發監視器曝光，只見28歲邱姓槍手開車到門口後，從駕駛座下車朝門口迅速開槍，並隨即揚長而去。（翻攝畫面）

曾捲入藝人澎恰恰光碟恐嚇案、名列十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其開設於嘉義水上的公司門口今（2）凌晨1時遭一名從台北南下的邱姓男子持長槍對門口連開5槍，邱嫌犯案後自行攜槍投案；警方公布監視器，發現28歲邱姓槍手自行開車到門口後，從駕駛座下車朝門口迅速開槍，並隨即揚長而去。

水上警方迅速到場勘查，發現現場大門前方道路上有散布的彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損。警方拍照記錄並量測現場證物座標位置情形，初步判定犯嫌於現場射擊了5發子彈，警方已經查扣嫌疑人持有之槍彈，全案並將邱嫌以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地方法院檢察署偵辦，並深入追查邱嫌其他不法事證。

警方調查，28歲邱姓槍手特地從台北南下犯案，供稱是因為不滿盧照琴猥褻少女才犯案，但令人起疑的是，盧照琴的案件去年早判刑定讞，盧也在今年1月出獄，近一年都沒有相關新聞，因此槍手作案動機相當匪夷所思，雖然無人受傷，但警方已清查盧照琴最近是否與人結怨進行調查。

警方呼籲民眾不得以暴制暴，若有任何不滿或情緒需要排解，應以和平方式表達，不得使用暴力手段。警方將全力維護社會秩序及民眾安全，並持續加強犯罪打擊力道，確保社會治安。